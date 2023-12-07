قوات الاحتلال تجرد نازحين من ملابسهم وتقتادهم لمكان مجهول

أظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع إسرائيلية وفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا نازحين يقيمون في مركز إيواء بغزة وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.

وأظهرت المقاطع جنودا من الاحتلال يقفون أمام شباب مكبلين وعراة إلا من سراويل قصيرة.

ونقلت مواقع فلسطينية أن جميع الشبان وضعوا في ساحة المدرسة وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول وقد تجردوا ملابسهم.

وأوردت حسابات إسرائيلية على منصة "إكس" أن جيش الاحتلال اعتقل الشبان للتحقق مما إذا كان بعضهم ينتمي لحركة حماس أو فصائل فلسطينية أخرى.

وتواجه قوات الاحتلال مقاومة شرسة في شمال قطاع غزة وجنوبه، وأعلنت عن سقوط المزيد من جنودها وضباطها في المعارك.

واعترفت إسرائيل بسقوط 92 عسكريا بينهم العديد من الضباط منذ التوغل البري بغزة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق أرقام إسرائيلية فإن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة ضد الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي بينهم أكثر من 400 من الضباط والجنود.

وتواصل إسرائيل عدوانا مدمرا على غزة أدى حتى الحين لسقوط أكثر من 16 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.