صحيفة إسرائيلية: 370 ألفا غادروا إسرائيل منذ بداية الحرب

كشفت صحيفة إسرائيلية أن نحو 370 ألفا غادروا إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "دون أن يكون من الواضح إذا ما كانوا سيعودون أم لا".

ونقلت صحيفة "زمان إسرائيل" عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (حكومية) أنه منذ بداية الحرب غادر حوالي 370 ألف إسرائيلي، منهم أكثر من 230 ألفا منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونحو 140 ألفا آخرين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقول الصحيفة إن عدد الوافدين إلى إسرائيل "أكبر بكثير من عدد المغادرين"، لافتة إلى أن "معظم الوافدين مسافرون إسرائيليون عائدون من إجازة عطلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك "هجرة سلبية لنحو نصف مليون شخص، ولا يشمل ذلك آلاف العمال الأجانب واللاجئين والدبلوماسيين الذين غادروا" إسرائيل.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "الحرب لم توقف الهجرة إلى إسرائيل، لكنها قللت منها بشكل كبير".

وبحسب بيانات وزارة الاستيعاب الإسرائيلية، قالت الصحيفة إنه في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هاجر حوالي 2000 شخص إلى إسرائيل"، أي نحو ألف مهاجر شهريا، مقابل "نحو 4500 شهريا في المتوسط ​​منذ بداية عام 2023 حتى اندلاع الحرب"، وهو انخفاض يزيد عن 70% في نطاق الهجرة، وفقا للصحيفة.

الصحيفة ذكرت أيضا أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع عدد المهاجرين إلى إسرائيل لنحو 1500، وهو أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب، ولكن أكثر بـ3 مرات مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول، وربما يرجع ذلك إلى اندلاع معاداة السامية في العالم تحت تأثير الحرب".

وأضافت أنه في الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقديرات مختلفة تشير إلى "توقع موجة هجرة كبيرة قريبًا" (إلى إسرائيل)، لكن عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال الحرب أقل من 1% من عدد الذين غادروا إسرائيل.