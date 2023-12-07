أردوغان يأمل بتدشين "عهد جديد" في العلاقات مع اليونان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تدشين "عهد جديد" في العلاقات مع اليونان، وذلك خلال قيامه اليوم الخميس بأول زيارة للعاصمة اليونانية أثينا منذ 2017.

وقال أردوغان لنظيرته إيكاتيريني ساكيلاروبولو "أعتقد أن اجتماع التعاون الإستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود إلى عهد جديد" في العلاقات بين البلدين، مضيفا "علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل".

ويتوقع أن يبحث الرئيس التركي في زيارة تستمر 5 ساعات يلتقي خلالها ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مجالات التجارة والقضايا الإقليمية وملف الهجرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الوفد التركي المرافق لأردوغان ضم وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رئيس الوزراء اليوناني.

وأمس الأربعاء، ذكر بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس سيترأسان الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني الرفيع المستوى.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

وقال أردوغان أمس إن بلاده لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم، وإنه لا توجد مشكلات غير قابلة للحل مع جيرانها.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة توترا بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.