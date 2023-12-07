حزب الله يقصف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني -الخميس- استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، في حين شن طيران الاحتلال غارات على بلدات لبنانية محاذية للحدود.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا موقع "معيان باروخ" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وكان الحزب قال في وقت سابق اليوم إن مقاتليه استهدفوا موقعي المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.‏

كما أعلن الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة فيهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من جنوبي لبنان أصاب سيارة مدنية في متات بالجليل الأعلى.

غارات إسرائيلية

وأفاد مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كونين في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، كما أصيب مدني بجروح نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في القطاع الشرقي. وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شبعا وكفرشوبا ومركبا وحولا ورميش والضهيرة والناقورة وعلما الشعب، في كافة قطاعات جنوبي لبنان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة قرب مبنى تعاونية السجاد في بلدة كونين جنوب لبنان، مما سبب أضرارا في المبنى.

وأضافت أن قصفا إسرائيليا على تلة حمامص (جنوب) تسبب بإصابة لبناني نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، واصفة حالته بالمستقرة.

وذكرت الوكالة أن أطراف بلدات حولا ومركبا ووادي السلوقي جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأشارت إلى أن بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي على الحدود أيضا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي دون أن يسفر عن وقوع أضرار.





عمليات يومية

يشار إلى أن حزب الله ينفّذ عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، في إطار دعمه لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 16 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلا في صفوف حزب الله و15 مدنيا على الأقل بينهم 3 صحفيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 6 عسكريين و3 مدنيين.