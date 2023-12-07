حزب الله يقصف 10 مواقع عسكرية إسرائيلية ونتنياهو يتوعد

أعلن حزب الله اللبناني -الخميس- استهداف 10 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، وفي حين قصف جيش الاحتلال مناطق لبنانية عدة، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكرار سيناريو غزة في بيروت وجنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا مواقع المرج وجل العلام وبياض بليدا وحرج راميم ومعيان باروخ والجرداح، كما استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وخلة وردة وحرج شتولا.

وأضاف الحزب أنه هاجم أيضا ثكنة زرعيت.

وأكد حزب الله أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيانات منفصلة، نعى الحزب 3 من عناصره قتلوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

في الإطار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من جنوبي لبنان أصاب سيارة مدنية في متات بالجليل الأعلى.

ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليا قتل اليوم جراء قصف من لبنان.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

قصف وتهديد

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي أغار على محيط بلدة كونين في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، كما أصيب مدني بجروح نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في القطاع الشرقي. وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شبعا وكفرشوبا ومركبا وحولا ورميش والضهيرة والناقورة وعلما الشعب، في كافة قطاعات جنوبي لبنان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة قرب مبنى تعاونية السجاد في بلدة كونين جنوب لبنان، مما سبب أضرارا في المبنى.

وقالت الوكالة إن قصفا إسرائيليا على تلة حمامص (جنوب) تسبب بإصابة لبناني نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، واصفة حالته بالمستقرة.

وذكرت الوكالة أن أطراف بلدات حولا ومركبا ووادي السلوقي جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، مشيرة إلى أن بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي على الحدود أيضا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي دون أن يسفر عن وقوع أضرار.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط بلدتي يارون وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة ضد إسرائيل فإنه يحول بكلتا يديه بيروت وجنوب لبنان الى غزة وخان يونس، بحسب تعبيره.

وجاء تهديد نتيناهو خلال تقييم أمني ميداني حضره إلى جانبه وزير الدفاع يوآف غلانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي مع كبار الضباط على الحدود مع لبنان.





عمليات يومية

يشار إلى أن حزب الله ينفّذ عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، في إطار دعمه لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 16 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلا في صفوف حزب الله و15 مدنيا على الأقل بينهم 3 صحفيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 6 عسكريين و3 مدنيين.