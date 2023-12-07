الكونغرس يعرقل مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

رفض مجلس الشيوخ الأميركي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منه بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.

وفي التصويت التمهيدي الذي أجري في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان ينبغي لهم طرح طلب الميزانية المعني للتصويت، صوّت السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين، بـ"لا".

وبينما كان مطلوبا 60 صوتا لطرح مشروع القانون للتصويت، صوّت 49 عضوا بـ "لا" و51 عضوا بـ "نعم".

ساندرز ضد منح المليارات لإسرائيل

وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوّت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بـ"لا" إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين، لكنه عبّر عن مخاوفه بشأن تمويل "الإستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وذكر ساندرز أن سبب الرفض هو المساعدات التي ستُقدم لإسرائيل، وقال في بيان، إنه ضد منح مليارات الدولارات دون قيد أو شرط لإدارة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو.

وأضاف "من المؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي نفذت الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك، ليس لها حق قانوني أو أخلاقي في قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء من أطفال ونساء ورجال".





ومشروع القانون المرفوض من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على غزة.

سياسة الهجرة

أما الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فقد عارضوا المساعدات المقرر تقديمها لأوكرانيا على أساس أن مشروع القانون لا يلبي مطلب إجراء تغييرات في سياسة الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.

وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك، من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أن الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام، في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.





زيلينسكي يطلب مزيدا من الدعم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال بدوره لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إن الرئيس الروسي بوتين يعوّل على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.

وأكد زيلينسكي -خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع- أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".

وبعد إخفاق الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف، الذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

وبالتوازي مع ذلك، باتت المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا -التي تعدّ ضرورية لجهود كييف الحربية- موضع شكوك متزايدة؛ بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا.

وقد تعهد قادة مجموعة السبع -أمس الأربعاء- بفرض قيود على وارداتهم من الألماس الروسي بداية من يناير/كانون الثاني 2024.

كما وعدوا بـ"تعزيز احترام وتطبيق سياسة وضع سقف لأسعار النفط الروسي"، مهددين بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تسهّل لموسكو الالتفاف على العقوبات.