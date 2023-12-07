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التايمز: فريق عسكري بريطاني في الضفة يجهز السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

Mahmoud Abbas, Palestinian Authority president, departs during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York, US, on Friday, Sept. 23, 2022. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov walked out of a UN Security Council meeting where the US and its allies were criticizing President Vladimir Putin's government over the invasion of Ukraine, in a stark demonstration of the divisions opened up by the war. Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images
بريطانيا ترى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى المسؤولية في غزة بعد الحرب (غيتي)
7/12/2023-|آخر تحديث: 7/12/202308:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل في الضفة الغربية على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب.

وأضاف شابس أن لندن تعمل مع واشنطن لتحسين قدرات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

المصدر : الجزيرة