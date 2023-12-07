الاحتلال يستهدف خان يونس ويعلن مقتل جنديين بمعارك غزة

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 62 من الحرب على قطاع غزة، قصفها العنيف على مختلف مناطق القطاع، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مقتل جنديين.

واستشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، في قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن من بين الشهداء 3 أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، في حين أفاد المسعفون بأن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على منزل في مخيم الشابورة جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، وبنايات سكنية في حي الرمال.

وذكرت الوكالة أن مناطق جنوب خان يونس شهدت قصفا عشوائيا مكثفا من الطائرات والمدفعية في أثناء توغل آليات الاحتلال برا، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول، نظرا لخطورة الأوضاع بسبب كثافة القصف.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفا أن عشرات استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على منزل عائلة الترك قرب ملعب النور بحي الصبرة جنوب شرقي غزة.

قتلى إسرائيليون

وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال 3 أيام.

أتى ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن هجوما على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لاستهداف ما وصفها بمراكز ثقل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرا إلى أن جنوده بدؤوا بالمناورة داخل المدينة لأول مرة بعد حصارها.

وكان شهود في خان يونس أفادوا بوصول الجنود الإسرائيليين بالمدرعات والجرافات إلى وسط المدينة.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره، بينهم ضباط، وارتفعت حصيلة قتلى الجيش إلى 413 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد توسيع إسرائيل عمليتها البرية إلى جنوب قطاع غزة في أعقاب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي، طلبت من سكان القطاع النزوح إلى مدينة رفح الواقعة بقرب الحدود المصرية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قالت في وقت سابق إن عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى نحو 1.9 مليون.