اقتحامات في الضفة الغربية وكتيبة طولكرم تعلن إصابة جنديين إسرائيليين بالمخيم

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، بينما أعلنت كتيبة طولكرم إصابة جنديين إسرائيليين.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين في الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم ورام الله.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من عمّال غزة في قوصين غرب نابلس وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، و11 فلسطينا بينهم شقيقان، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل. كما اعتقلت 8 فلسطينيين من مخيمي نور شمس وطولكرم، وسط تخريب للشوارع والبنية التحتية.

وجاءت حمة الاعتقالات بعد انسحاب جنود الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين إثر مواجهات أسفرت عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وجرح آخرين.

من جهتها، أعلنت "كتيبة طولكرم- مجموعة الرد السريع"، عن إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم.

وقالت الكتيبة الفلسطينية عبر بيان في تليغرام، إن مقاتليها "تمكنوا من إصابة جنديين في حارة المطار داخل مخيم طولكرم".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مستشفى "ثابت ثابت"، وفتشت سيارات الإسعاف.

وتشهد الضفة الغربية اقتحامات ومواجهات يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي تنفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى نحو 3600 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 473 منذ بداية العام الجاري، بينهم 265 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ويأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 16 ألف فلسطيني وأكثر من 43 ألف جريح، جُلّهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.