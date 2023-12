أوكسفام: داعمو إسرائيل متواطئون بالقتل الجماعي والتهجير القسري بغزة

قالت منظمة أوكسفام الخيرية إن الكثيرين داخل المجتمع الدولي "متواطئون في القتل الجماعي والتهجير القسري والمجاعة بحق أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة".

وانتقدت مديرة الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتا فالديس جارسيا -في بيان صحفي لمنظمة أوكسفام- الأطراف الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، قائلة إنها متواطئة في القتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع والحرمان لأكثر من مليوني فلسطيني.

ووصفت جارسيا ما تسميه إسرائيل بالمناطق الآمنة داخل غزة بأنها مجرد سراب، فهي غير آمنة ولا يمكن الوصول إليها.

كما عبّرت مسؤولة أوكسفام عن خشيتها من أن يضطر السكان إلى الخروج من غزة تحت ستار "السلامة"، وهو ما شأنه أن "يجبر النظام الإنساني على الاختيار بين مساعدة المدنيين، أو التواطؤ في ترحيلهم القسري".

BREAKING: In response to @antonioguterres invoking art. 99, @Oxfam says: "Many within the international community – particularly Israel’s state supporters – are complicit in the mass death, forcible displacement, and starvation of more than 2M people." 👉 https://t.co/q6wC4f6WyC pic.twitter.com/oLzVPXiDEG

— Oxfam International (@Oxfam) December 7, 2023