سكان تل أبيب يشكون صواريخ المقاومة للمحكمة العليا

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن سكان جنوب تل أبيب قدموا شكوى للمحكمة العليا ضد "قيادة الجبهة الداخلية" لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار الملتمسون إلى أن رفض الجهات المعنية حمايتهم باستخدام أماكن محمية متنقلة يضعهم في حالة من العجز ويعرضهم لخطر حقيقي على حياتهم، في وقت حصل فيه سكان العديد من الأحياء الأخرى في تل أبيب ويافا ومدن أخرى على الاهتمام المناسب لحل فجوات الحماية القائمة، على حد تعبيرهم وفق ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مؤكدة أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.

بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن فرق الإسعاف الإسرائيلي توجهت إلى مواقع في تل أبيب أُبلغ فيها عن سقوط صواريخ.

كما أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أُطلق من قطاع غزة، سبقه دويّ صفارات الإنذار بالمدينة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف بئر السبع برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن قصف مستوطنتي نتيفوت وسديروت.