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فيتامينات وحبوب مهدئة.. سخرية واسعة من اتهامات إسرائيلية لحماس

كومبو للمحتجزين الذين تم تسليمهم
أسرى يودعون عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة (الجزيرة)
عمر زقزوق
6/12/2023

"خبر صادم".. بهذه الصياغة نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة عبر حسابه على منصة إكس حول إعطاء المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أقراص فيتامينات وحبوبا مهدئة قبل الإفراج عنهم.

وغرد الحساب قائلا "خبر صادم عن محاولات حماس تلميع صورتها حيال معاملتها للمخطوفين"، حماس قدمت للمخطوفين عشية الإفراج عنهم أقراص فيتامينات وحبوبا للتهدئة من نوع كولنكس، حتى تظهر عليهم ملامح الفرح، حسب مديرة قسم التغذية بوزارة الصحة الدكتور رونيت اندفلت في لجنة الصحة التابعة للكنيست.

وعقب رئيس لجنة الصحة البرلمانية يوني مشريكي على أقوال اندلفت بمطالبة "وزارة الصحة نشر تقرير مفصل وتعميمه على كل منظمات الصحة العالمية، وشرح كافة النتائج الطبية بعد عودة المخطوفين إلى البلاد".

وبالفعل، لقيت التغريدة تفاعلا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وأثار الخبر والطريقة التي كتب بها حالة من السخرية الواسعة.

وفند المتابعون الرواية الإسرائيلية بروايات سابقة لمحتجزين كانوا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وأطلق سراحهم خلال عمليات التبادل بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بحسب تعليقات رصدتها الجزيرة نت.

وأعاد مغردون نشر رسالة الشكر التي كتبتها المحتجزة الإسرائيلية دانيال وابنتها إيميليا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، والتي قالت فيها "أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية".

وأشار بعض المغردين إلى أن لغة الجسد التي بدت من المحتجزين تجاه عناصر المقاومة شيء لا يمكن إخفاؤه أو إنكاره وهو ما يكذب الرواية الإسرائيلية.

وطالب مغردون بشهادات مصورة للمحتجزين الذين تم إخراجهم من قبل حماس لإثبات صحة الادعاءات الإسرائيلية، كما تساءل بعضهم لماذا تم منع المحررين من الحديث لوسائل الإعلام؟ أليس خوفا من الفضيحة؟ كما وقع في المرة الأولى التي شكرت فيها المحتجزة الإسرائيلية حسن معاملة حماس أمام العالم، بحسب قولهم.

 

ويشار إلى أن كولنكس عبارة عن دواء يحتوي على العنصر النشط كلونازيبام وهو أحد أدوية علاج حالات الاكتئاب النفسية التي تؤخذ عن طريق الفم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي