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عاجل | وزير الخارجية الإسرائيلي: قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لعدم إدانتها حركة حماس

6/12/2023-|آخر تحديث: 6/12/202312:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة