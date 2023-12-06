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عاجل | وزير الخارجية الإسرائيلي: قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لعدم إدانتها حركة حماس
6/12/2023
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آخر تحديث: 6/12/2023
12:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة