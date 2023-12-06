شهيدان وجرحى برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين -فجر اليوم الأربعاء- برصاص جيش الاحتلال جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المراسل إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في بلدة طمون جنوبي طوباس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة. كما أفاد باستشهاد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس أيضا.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في طمون.

وكانت مواجهات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة.

ونشرت منصات فلسطينية مشاهد تظهر جانبا من المواجهات التي اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم. واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع وبالأسلحة عند مدخل المخيم.

اشتباكات عنيفة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات محلية الصنع في مخيم الفارعة بطوباس بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/jeeMtUHJJA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

وكانت قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين شمالي الضفة بعد اقتحام دام 8 ساعات وتفجير أحد المنازل وتنفيذ اعتقالات.

وقالت كتائب عز الدين القسام في جنين إن مقاتليها خاضوا -جنبا إلى جنب بقية فصائل المقاومة- اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال، وفجروا عبوات في آلياتها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تصاعدت على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهرين خلفت حتى اليوم أكثر من 16 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، و43 ألف مصاب.