شبكة الجزيرة تدين قتل 22 من عائلة مراسلها بغزة وتدعو لمحاسبة إسرائيل

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 فردا من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة.

وأوضحت الشبكة أن القصف الذي تعرض له -اليوم الأربعاء- منزل لجأت إليه عائلة مؤمن في مخيم جباليا أدى إلى استشهاد والده، ووالدته، وثلاثة من أشقائه، وعدد من أبنائهم وبناتهم.

وعبرت شبكة الجزيرة الإعلامية عن خالص العزاء وعظيم المواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه، ودعت إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يوميا بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وتؤكد الجزيرة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وتحث المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحافة للعمل على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء.