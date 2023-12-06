جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد اقتحام دام 8 ساعات

أفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام دام 8 ساعات وتفجير أحد المنازل وتنفيذ اعتقالات.

وقالت كتائب عز الدين القسام في جنين إن مقاتليها خاضوا -جنبا إلى جنب بقية فصائل المقاومة- اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وفجروا عبوات في آلياتها.

وأصيب 5 فلسطينيين، بينهم سيدة وُصفت جروحها بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وكانت أكثر من 40 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من حاجز الجلمة، وانتقلت إلى شارع جنين- الناصرة، كما نشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المباني ودهموا عددا من العمارات، وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الدخانية.

كما حاصر جنود الاحتلال محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا وفتشوا سيارات الإسعاف.

وتستحوذ جنين على نصيب الأسد من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وتتصدى المقاومة الفلسطينية عادة لتلك الاقتحامات.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تصاعدت على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت حتى اليوم أكثر من 16 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، و43 ألف مصاب.