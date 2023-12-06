شهداء وحملة اعتقالات في اقتحامات جديدة للاحتلال بالضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل عشرات -اليوم الأربعاء- خلال عمليات اقتحام جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في إطار تصعيد مستمر بالتوازي مع الحرب الجارية على غزة.

وفي أحدث التطورات، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عبد الناصر رياحي (24 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها صباح اليوم مخيم بلاطة شرقي نابلس بشمال الضفة.

وقبل ذلك بساعات أفادت الوزارة باستشهاد الطفل عبد الرحمن بني عودة (16 عاما) ومعاذ زهران (23 عاما) برصاص جنود الاحتلال في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس التي تقع بدورها شمالي الضفة الغربية.

كما استشهد اليوم أحمد نظمي غانم (30 عاما) متأثر بإصابته برصاص الاحتلال خلال عملية اقتحام قبل أسبوعين في طولكرم شمالي الضفة.

وبذلك ارتفع إلى 264 عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال ومستوطنوه منذ بداية الحرب على غزة التي دخلت اليوم شهرها الثالث.





اقتحامات ومواجهات

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت صباح اليوم اقتحامات متزامنة شملت بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس ومخيم بلاطة في نابلس ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقة وروجيب في نابلس ومدينة قلقيلية وقرية بلعين وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حالة اثنين منهم خطيرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس قبل أن تنسحب منه.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية دهمت المخيم ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه وحاصرت أحد المنازل واعتقلت شابا، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات واشتباكات خلال العملية وانفجار عبوة يدوية محلية الصنع أثناء مرور جرافة عسكرية داخل المخيم.

من جنازة الشهيد عبد الرحمن بني عودة في بلدة طمون قرب طوباس. pic.twitter.com/ebCXvZqAVw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أحدهم في حالة حرجة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط مواجهات مع شبان فلسطينيين ودفعت بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وسبق ذلك اقتحام الاحتلال مدينة جنين وأطراف مخيمها مما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم امرأة وصفت جراحها بالخطرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين بعد اقتحام دام 8 ساعات وقامت خلاله بتفجير أحد المنازل وتنفيذ اعتقالات.

وقالت كتائب القسام في جنين إن مقاتليها خاضوا مع بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وفجروا عبوات في آلياتها.

تغطية صحفية: اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة واستهداف جرافة عسكرية بعبوات محلية الصنع pic.twitter.com/6QgKCXC3Vt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 6, 2023

حملة اعتقالات

وفي خلال هذه الاقتحامات، اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى سابقون، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير إن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 3640 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.