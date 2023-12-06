استشهاد والدي الزميل بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه بقصف مخيم جباليا

استشهد والدا الزميل بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي اليوم الأربعاء وعدد من أشقائه وأطفالهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الشرافي إن قوات الاحتلال ألقت برميلا متفجرا على المنزل الذي نزحت إليه عائلته مما أدى لتدميره هو والمنازل المجاورة بشكل كامل واستشهاد جميع سكانها، لافتا إلى أن الانفجار خلف حفرة عميقة وأن أشلاء الشهداء تطايرت في الهواء.

وأضاف الشرافي أن آخر تواصل له مع عائلته كانت رسالة صوتية من والدته قبل أيام من استشهادها تعبر له عن شوقها إليه وأملها في لقائه بعد الحرب.

وشدد على أن أكثر ما يؤلمه هو أنه لم يستطع حتى رؤية والديه بعد استشهادهما، وأن يطبع قبلة الوداع على جبينهما، أو يدفنهما لأنهما دفنا تحت الركام.

مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي في ظهوره الأول بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته وعدد من أشقائه ويقول: نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/GLwuyvuUbZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

وفي وقت سابق، استشهد 19 شخصا من عائلة الزميل محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.

كما استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

يذكر أن مخيم جباليا يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية بالقطاع، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل الاسم ذاته، ويقطنه نحو 114 ألف لاجئ مسجل، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).