أونروا: موجة نزوح أخرى بغزة والوضع يزداد سوءا كل دقيقة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن هناك موجة أخرى من النزوح تجري في قطاع غزة، وإن الوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوكالة اليوم الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وقالت الأونروا "هناك موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، والوضع يزداد سوءا كل دقيقة".

وأضافت أنه لا توجد منطقة آمنة، وأن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم.

وجاء في البيان "لا يوجد مكان يمكن الذهاب إليه، فالملاجئ مكتظة بالنازحين، بما فيها ملاجئ الأونروا.

وكانت الأونروا أعلنت الاثنين عن نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، كان ما يقارب من 1.2 مليون نازح يحتمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة، ومنها منطقة الشمال، بحسب الوكالة.

عدوان متوصل

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا على غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحية وتشريد وتجويع السكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء مجازر جديدة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا شمال القطاع.

واستهدف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا بمخيم جباليا، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وأطلق وابلا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط المخيم، الذي يشهد سلسلة غارات مكثفة.