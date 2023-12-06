آخر رسالة صوتية تلقاها مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي من والدته قبل استشهادها

نشرت الجزيرة مقطعا صوتيا سجلته والدة مراسلها في غزة مؤمن الشرافي قبل يومين من استشهادها في قصف إسرائيلي طال المنزل الذي نزحوا إليه في مخيم جباليا شمالي غزة.

وبدأت الراحلة رسالتها بالسلام على ابنها والسؤال عن حاله وحال زوجته وأولاده وطلبت منه أن ينتبه لنفسه ودعت له بأن يخرج سالما من هذه الحرب.

وختمت الرسالة بقولها "والله إني مشتاقة لك.. وأدعو لك كل يوم.. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك".

يشار إلى أن 21 من عائلة الزميل مؤمن الشرافي استشهدوا في قصف اليوم الأربعاء بمن فيهم والده ووالدته وعدد من إخوته وأخواته وأولادهم.