إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط من وحدة المظلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس- أنها دمرت 28 آلية إسرائيلية بمختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما قالت إنها قتلت عددا من جنود الاحتلال من المسافة صفر شمال القطاع، وقصفت تل أبيب برشقات صاروخية.

أما سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، فضلا عن مستوطنتي نتيفوت وسديروت.

وبدأ جيش الاحتلال عمليته البرية شمال القطاع المحاصر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم توسعت العملية جنوبا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، ويأتي ذلك بعد أن طلبت تل أبيب من سكان الشمال النزوح إلى الجنوب باعتباره "منطقة آمنة".