قطر والسعودية توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

وقّعت قطر والمملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك، شملت عدة مجالات، من بينها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والمصارف، والحوكمة الرقمية، والثقافة، والرياضة والشباب.

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توقيع تلك الاتفاقيات.

وجاء التوقيع على تلك الاتفاقيات والمذكرات خلال ترؤسهما الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ترأس أمير قطر وولي العهد السعودي، الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك، بالدوحة.