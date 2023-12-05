حزب الله يقصف ثكنات إسرائيلية والاحتلال يستهدف مواقع جنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان تجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، وصورايخ أخرى صوب موقع عسكري إسرائيلي قبالة بلدة بليدا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط اللبناني، وأخرى تستهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

في الأثناء، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بموقعي رويسة العاصي، ومثلث الطيحات، "بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -أمس الاثنين- إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان، واستهدفت موقعا عسكريا في مستوطنة شتولا الحدودية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والذي أودى بحياة 16 ألف فلسطيني وأكثر من 42 ألف جريح، جلهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.