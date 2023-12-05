غارات إسرائيلية على جباليا وخان يونس في اليوم الـ60 من الحرب على غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين -صباح اليوم الثلاثاء- جراء غارات إسرائيلية استهدفت جباليا شمال قطاع غزة وخان يونس في الجنوب، وذلك في اليوم الـ60 من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الغارات استهدفت منازل في جباليا، كما استهدفت مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمشارف منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد نقل عدد من الشهداء والجرحى نتيجة الغارات التي استهدفت خان يونس.

وصول إصابات وشهداء إلى مشفى الناصر جراء قصف الاحتلال على خانيونس#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/noKUhgQzeE — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات ليلية عنيفة على شمال القطاع، واستهدفت بعض الغارات محيط مستشفى كمال عدوان، حيث تجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل المستشفى.

وأظهرت مشاهد من داخل المستشفى تداعيات الغارات الكثيفة، كما أظهرت مشاهد مصورة سماع دوي إطلاق نار واشتباكات في مدينة غزة، بالتزامن مع غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وقصف مدفعي استهدف حيي الشيخ رضوان والنصر بمدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر أمس 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أميركية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.