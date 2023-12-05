بوساطة قطرية.. روسيا تطلق المزيد من الأطفال الأوكرانيين

قالت صحيفة واشنطن بوست إن روسيا وافقت، اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح 6 أطفال أوكرانيين إضافيين والسماح بلمّ شملهم مع عائلاتهم في أوكرانيا، وذلك بعد وساطة قطرية هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة القطرية لشؤون التعاون الدولي لولوة الخاطر، قولها "لقد قامت قطر بدور الوساطة بين الحكومتين الأوكرانية والروسية، مما نجح في تسهيل لمّ شمل 6 أطفال أوكرانيين إضافيين مع أسرهم في الوقت المناسب لقضاء العطلات".

وأضافت أن عمليات لمّ شمل الأسر الأخيرة هي "جزء من مبادرة مستمرة تقودها قطر استجابة لطلبات روسيا وأوكرانيا لتحديد واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".

وأضافت المسؤولة القطرية "يمثل إعلان اليوم خطوة أخرى صغيرة ولكنها مهمة للأمام في هذه العملية التعاونية".

والأطفال الستة هم من بين آلاف الأشخاص الذين تقول أوكرانيا إنهم نزحوا قسرا إلى روسيا أو أنهم محاصرون في الأراضي التي تسيطر عليها قواتها.





طريق العودة

ومن المقرر أن تغادر المجموعة المكونة من 6 أشخاص موسكو، اليوم الثلاثاء، وتسافر عبر بيلاروسيا إلى أوكرانيا، وفقًا لما قاله مسؤول مطلع على العملية للصحيفة.

وأظهرت الصور التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء، عددا من الأطفال الأوكرانيين مجتمعين مع دبلوماسيين قطريين في سفارتهم بموسكو.

وأشارت الصحيفة لدور قطر كوسيط بين مختلف الأطراف الدولية منذ فترة طويلة، حيث تساعد أيضًا في إبرام صفقات تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقدم مسؤول مطلع على الأمر شرحا لواشنطن بوست عن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى خلفيات مختلفة وأعمار متفاوتة.

وذكّرت واشنطن بوست بوساطة سابقة هذا العام حيث نجحت قطر في إطلاق سراح أطفال أوكرانيين من روسيا، كما تم إعادة مئات الأطفال الآخرين من خلال عمليات الإنقاذ الخاصة، بما في ذلك عبر منظمة إنقاذ أوكرانيا غير الحكومية.