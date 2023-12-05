الجيش الإسرائيلي يفجر مجمع المحاكم وسط غزة

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع المحاكم (قصر العدل) في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي -عبر حسابها على منصة إكس أمس الاثنين- مقطع فيديو يوثق عملية التفجير ونسف المبنى الضخم بكميات كبيرة من المتفجرات.

ويُسمع في المقطع صوت يقول إن تفجير المبنى انتقام للإسرائيليين القتلى بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شنت خلالها هجوما واسعا وغير مسبوق على مستوطنات بغلاف غزة.

ثم سمع صوت جنود إسرائيليين وهم يعدون الأرقام تنازليا قبل تفجير المبنى الضخم، ثم تعلو أصواتهم ابتهاجا بعد التفجير.

وخلال عدوان جيش الاحتلال المستمر على غزة، تعمد تفجير واقتحام عدد من المؤسسات الحكومية والمباني التي تحمل رمزية، مثل مبنى المجلس التشريعي ومستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في القطاع، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي أُنجزت بوساطة قطرية بدعم مصري أميركي، والتي استمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و899 شهيدا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.