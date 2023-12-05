الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط وجنديين والمقاومة تقصف تل أبيب وعسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- مقتل 3 ضباط وجنديين، أحدهم نائب قائد سرية في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما أعلن إصابة ضابط و3 جنود آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة، وبذلك يرتفع إلى 83 عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ العملية البرية، والعدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 406 بين جندي وضابط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.

من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" محلية الصنع، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خاني ونس وأصابوهم إصابات محققة.

كما قالت إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود للاحتلال من المسافة صفر بمحور شرق خان يونس، كما استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند إسرائيليتين في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام، في بيان، أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية بينها ناقلتا جند ودبابتان شمال وشرق مدينة خانيونس.

فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة آر بي جي شرق خان يونس. وسمعت أصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وكانت القسام قد أعلنت أمس أنها دمرت 28 آلية إسرائيلية بمختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما قالت إنها قتلت عددا من جنود الاحتلال من المسافة صفر شمال القطاع.

أما سرايا القدس فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.





قصف مدن ومواقع عسكرية

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مؤكدة أن شهودا يتحدثون عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة.

بدوره، أكد مراسل الجزيرة أن فرق الإسعاف الإسرائيلي توجهت إلى مواقع في تل أبيب أبلغ فيها عن سقوط صواريخ.

كما أصيب 5 إسرائيليين ولحقت أضرار بمبنى سكني جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أطلق من قطاع غزة، سبقه دوي صفارات الإنذار في المدينة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إصابة مباشرة لحقت بمبنى في عسقلان نتيجة صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن مستوطنتي نتيفوت وسديروت.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت سبعة صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في صحراء النقب.

وكانت صفارات الإنذار دوت أيضا في العديد من البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة. ​​​​​​

وفي ذات السياق قالت كتائب القسام إنها قصفت غرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.





محور جباليا

في سياق توغلات قوات الاحتلال في قطاع غزة أعلن الجيش أنه أنهى تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأضاف في بيان أن قواته وصلت إلى معاقل حركة حماس.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته عثرت على أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في المباني.

وأضاف أن قوات من اللواء 551 ووحدة الكوماندوز البحرية داهمت في عملية مشتركة مع جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، مبنى مقر الأمن العام التابع لحركة حماس في جباليا، وقال إنها عثرت فيه على وسائل مراقبة وتحكم وأسلحة وخرائط حسب البيان.

وفي شأن ذي صله أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الالتزام بتحقيق أهداف الحرب بما فيها إطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس.

ومنذ 60 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أودى بحياة 16 ألف فلسطيني وأكثر من 42 ألف جريح، جلهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.