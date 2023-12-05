أمير قطر: دول الخليج يمكن أن تسهم في حل أزمات المنطقة والعالم

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن القمة الخليجية تنعقد اليوم "في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة".

وأضاف الشيخ تميم "يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب أدوارا تسهم في حل تلك التحديات والتخفيف من آثارها".

وتنطلق -اليوم الثلاثاء- أعمال القمة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الدوحة.

أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2023

وتأتي القمة الخليجية وسط عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء يوم الجمعة الماضي هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، تزامنا مع موقف خليجي وعربي متصاعد يطالب بوقف الحرب على القطاع.

وسبق انعقاد القمة عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالدوحة الأحد الماضي، حيث بحثت الملفات المطروحة على قمة القادة ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب فورا، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.

ومن أهم الملفات التي سيتخذ قادة مجلس التعاون قرارات بشأنها، وتهم الشارع الخليجي، مشروع التأشيرة الموحدة التي تسمح للحاصلين على تأشيرة بلد بمجلس التعاون أو المقيمين في إحدى الدول الست بحرية التنقل بين بلدانه، فضلا عن الربط السككي بين دول المجلس الذي اتخذ خطوات تنفيذية له خلال العام الجاري.