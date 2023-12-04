يونيسيف: قصف إسرائيل يوقع خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، جيمس إلدر، أن أسوأ قصف منذ بداية الحرب يحدث حاليا في جنوب قطاع غزة، متسببا في خسائر كبيرة بين الأطفال.

وقال إلدر في تغريدة مساء أمس الأحد -عبر حساب المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"- "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وأضاف "لدينا تحذير نهائي لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".

وفي مقابلة مع "سي إن إن" يوم أمس الأحد، وصف إلدر حالة اليأس التي تسيطر على الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم يعيشون في حالة ذهول تقريبا، حيث ينتابهم الرعب بسبب عدم معرفتهم بالاتجاه الذي ينبغي لهم اتخاذه.

حيث قال "هناك ذعر بين الناس. لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبا".

وفي سياق المقابلة، أشار إلدر إلى أنه "يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"، ووصف الوضع بأنه مشابه للعبة الشطرنج، إلا أن نتيجتها تكون وفاة الأطفال، مؤكدا أن هذه ليست لعبة بالنسبة لهم.

وأكمل حديثه قائلا "على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الوضع. لدينا أكثر من 6 آلاف طفل قتلوا، والعدد يتزايد. لا يوجد شك في أن بعض الأطفال الذين شاهدتهم هذا الصباح، بسبب جروحهم الشديدة، لن يكونوا قادرين على الصمود لباقي اليوم".

يذكر أن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على غلاف غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي حتى الآن عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.