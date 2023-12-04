وصول مصابين من غزة إلى الدوحة والأونروا تتلقى تمويلا قطريا لعامين

أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر اليوم الاثنين وصول أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في الدوحة، في حين قالت وزارة الخارجية إنها أوفت بتعهدها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 65.7 مليون ريال (18 مليون دولار) لعامي 2023 و2024.

وذكرت الخاطر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه أمس الأحد بعلاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.

وشكرت الخاطر وزارة الصحة والهلال الأحمر المصريين على تعاونهما وتسهيلاتهما في عملية نقل المصابين.

كما أجلت قطر 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش، بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وكانت الخاطر قد زارت قطاع غزة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري، للإشراف على عملية إدخال وإيصال حزمة مساعدات قطرية إضافية للشعب الفلسطيني. وكانت هذه أول زيارة لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#اوقفوا_العدوان_على_غزة 🇵🇸 بحمدالله وفضله وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. كان سمو أمير دولة قطر قد وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني-… https://t.co/niv3yLgPqO pic.twitter.com/OEeamZPQCb — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 4, 2023

دعم الأونروا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية إنها أوفت بتعهدها لدعم وكالة الأونروا بمبلغ 65.7 مليون ريال (18 مليون دولار) لعامي 2023 و2024.

وأوضحت الوزارة أنها عجّلت بالوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، وللمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة.

وذكرت أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية.

من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لقطر، قائلا إن مساهمتها تأتي في الوقت المناسب لأن الوكالة تمر بوقت حرج، وفق تعبيره.

ويذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر أرسلت قطر 37 طائرة محملة بـ1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.