قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة بالضفة وتقتل فلسطينيين بقلقيلية

استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه فجر اليوم الاثنين على مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة دهم واقتحامات لمحافظات جنين والخليل ومخيم الجلزون وقرية جفنا بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال احتجز جثامين الشهيدين. في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي من جهتها أن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحامها قلقيلية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بوقوع اشتباكات في حي كفر سابا في قلقيلية، عقب اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال.

وبثت منصات فلسطينية محلية مشاهد تُظهر محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في حي كفر سابا، وتظهر في اللقطات آليات الاحتلال في أزقة الحي، كما يُسمع في الفيديو دوي إطلاق نار كثيف، ويظهر جنود الاحتلال وهم يطلقون الرصاص باتجاه المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال -أيضا- بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال كذلك المنطقة الشرقية لمدينة جنين، ونشرت فرقا للقناصة على أسطح عدد من المباني، اندلعت إثرها اشتباكات بين قوات الاحتلال والشبان والمقاومين الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على قوة إسرائيلية راجلة خلال اقتحامها لبلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، التي أغلقتها قوات الاحتلال وشرعت بحملات تمشيط داخلها بعد أن نشرت عددا من القناصة في الشوارع وعلى أسطح عدد من البنايات.

وحسب مراسل الجزيرة، فإن الاحتلال اقتحم جنين بأكثر من 30 آلية عسكرية، وشن حملة دهم واعتقالات.

وانسحبت قوات الاحتلال من "جبل أبو ظهير" بمدين جنين نحو شارع نابلس جنوب المدينة، وفقا لمصادر ومنصات فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك مخيم الجلزون وبلدة جفنا شمال رام الله، ومحافظة الخليل لتنفيذ حملة اعتقالات.





تشييع شهداء

على صعيد آخر، شيّع فلسطينيون جثامين 3 شهداء من بين 4 سقطوا برصاص قوات الاحتلال في بلدات ومدن متفرقة في الضفة الغربية.

ففي مدينة قلقيلية، شارك عشرات في جنازة شهيد سقط برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمدينة. وفي محافظة سلفيت، شيّع الأهالي فلسطينيا استشهد برصاص المستوطنين. كما شيع أهالي بلدة تل، جنوب غرب مدينة نابلس جثمان شهيد آخر.

اعتداءات الجنود والمستوطنين

وفي الإطار ذاته، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعة من المستوطنين على عائلة فلسطينية في منطقة خلة طه غرب بلدة دورا، جنوبي محافظة الخليل.

ويظهر الفيديو جنديا إسرائيليا يعتدي بالضرب على رب العائلة نوح الحروب ببندقيته، حيث كان يرعى أغنامه برفقة عائلته.

كما ألقى أحد الجنود مع مجموعة من المستوطنين الحجارة على أفراد العائلة. وفي اتصال هاتفي مع مراسلة الجزيرة قال نوح الحروب، إنه يتعرض منذ أيام لمثل هذه الأنواع من الاعتداءات، بالإضافة لمنعه من الوصول إلى أرضه.

وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة اعتداء مستوطنين ملثمين بالحجارة والعصي، على مطعم يمتلكه فلسطيني في بلدة الساوية بمحافظة نابلس بالضفة الغربية.

ودمّر المستوطنون، الذين استغلوا عدم وجود سكان بالمنطقة، تجهيزات ومرافق المطعم.

وتتعرض بلدة الساوية باستمرار لاعتداءات من مستوطنين يستقرون في المستوطنات القريبة من البلدة.