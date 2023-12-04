زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب إسطنبول صباح اليوم الاثنين، مما تسبب في هز أجزاء من المدينة دون وقوع إصابات أو أضرار فورية.

وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ بتركيا أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10:42 صباحا كان في خليج غيمليك على بحر مرمرة التركي، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب إسطنبول، قرب مدينة بورصة.

وشعر بعض السكان باهتزاز الجدران في الجانبين الآسيوي والأوروبي من إسطنبول، وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يخرجون إلى الشارع بحثا عن الأمان.

كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في المنطقة نفسها بقوة 4.5 درجات عند الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي.

وتقع إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، على خط صدع نشط تسبب في زلزال مميت في عام 1999 أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، ومعظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.