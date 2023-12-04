رئيس الشاباك يتوعد حماس ويستذكر "عملية ميونخ"

لوّح رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار بملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في "كل مكان" خارج إسرائيل، "والقضاء عليها حتى لو استغرق الأمر سنوات"، مستذكرا رد فعل إسرائيل بعد "عملية ميونخ" التي استهدفت إسرائيليين في ألمانيا عام 1972.

وفي تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، لم يتضح متى أدلى به بار أو لمن، قال "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا، هو القضاء على حماس. هذه ميونخ الخاصة بنا. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي تركيا وفي قطر. قد يستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا مصممون على تنفيذه".

وأضاف رئيس الشاباك أن "المسؤولية الأمنية ملقاة علينا، وواجبنا تحقيق الأمن والشعور به، وللأسف الشديد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم ننجح في ذلك، ولكن أعتقد أننا في تطور مستمر، ونحن لا ننتظر، فنحن نستخلص العبر من تلك الأحداث وننقلها لجبهات أخرى، ليس فقط إلى قطاع غزة".

وتابع في التسجيل أن "حجم التهديدات على إسرائيل غير مسبوق خلال العام الأخير قبل تلك الأحداث، وفي تلك الأحداث أيضا كان المخفي بعيدا عن الأعين، وهنالك الكثير من الأمور التي تتحرك من تحت الأرض".

عملية ميونخ

وبذكره ميونخ، كان بار يستذكر ما أقدمت عليه إسرائيل بعد مقتل 11 من أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 عندما شنت مجموعة من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية هجوما خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ بألمانيا.

وردت إسرائيل على تلك العملية بتنفيذ حملة اغتيالات استهدفت نشطاء وأعضاء المنظمة على مدى عدة سنوات وفي عدة دول.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي استهدف مستوطنات في غلاف قطاع غزة، وتشن منذ ذلك التاريخ عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف أكثر من 15 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين.