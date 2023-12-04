رئيس الشاباك الأسبق: على نتنياهو مغادرة منصبه

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الأسبق يوفال ديسكن، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يعود إلى بيته الآن، في إشارة إلى ضرورة تنحيه عن منصبه نتيجة سلوكه السياسي بأعقاب عملية 7 أكتوبر.

وذكر ديسكن بمقال نشرته القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو بدا في أول أسبوعين بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، باردا ومهزوما، ورجلا دمره عالمه، مؤكدا أن لغة جسده متغطرسة وتتجنب إظهار الحقيقة، وفق تعبيره.

وتابع أن نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية إخفاقا استخباراتيا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مردفا أنه لا فائدة من بقائه بالسلطة، ولا سيما أنه لا يظهر تعاطفا مع عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، واصفا نتنياهو بالـ"جحيم".

كما قال رئيس الشاباك الأسبق إنه يجب أن تختار إسرائيل في الانتخابات المقبلة قيادة جديدة وجديرة، متواضعة، وتحب الشعب، وليس نفسها، بحسب كلامه.

ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه تحمل المسؤولية عن إخفاق التنبؤ المسبق بعملية حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة.

وكانت استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة أظهرت أن 27% فقط من الإسرائيليين، يعتقدون أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.

وتأتي انتقادات سياسات نتنياهو وسط استئناف محاكمته اليوم بعد توقف دام لشهرين، بتهم تلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة.

وأُعفي نتنياهو من حضور المحاكمة، كما لن يُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.