حماس في لبنان تؤسس "طلائع طوفان الأقصى" لمقاومة الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" انطلاقا من لبنان، داعية أبناء الشعب الفلسطيني هناك للانضمام إليها في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي "تأكيدا على دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة واستكمالا لما حققته عملية طوفان الأقصى… وسعيا نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية".

ودعت الحركة في لبنان أبناء الشعب الفلسطيني وكل الشباب والرجال إلى الانضمام إلى طلائع المقاومين والمشاركة في "صناعة مستقبل القضية الفلسطينية وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذ مقاومون من حماس وحركة الجهاد الإسلامي عمليات عدة انطلاقا من جنوب لبنان.

في الوقت نفسه، يواصل حزب الله اللبناني قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود فيما يستهدف الجيش الإسرائيلي البلدات الحدودية اللبنانية ومحيطها.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 15 ألفا و899 شهيدا و42 ألف جريح، وفقا لأحدث أرقام أعلنتها وزارة الصحة في القطاع اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن 70% من الضحايا أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة وفقا لما رصدته منظمات دولية عديدة.