تحقيقان للجزيرة نت يحرزان برونزية أريج 2023

أحرز تحقيقان استقصائيان نشرتهما الجزيرة نت في مارس/آذار وأغسطس/آب الماضيين على التوالي على جائزة أريج 2023 البرونزية مناصفة، وذلك حسب النتائج التي أعلنت ليلة أمس بالعاصمة الأردنية .

وفاز بالمركز الثالث تحقيق استقصائي أنتجته وحدة الصحافة المتأنية بالجزيرة نت وأعده الصحفي الكردي السوري حمزة همكي تحت إشراف الصحفية السورية لجين حاج يوسف وعنوانه "أملاك مسلوبة.. كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي ". يركز التحقيق المنشور في 8 مارس/آذار على معطيات تزوير عشرات عقود البيع في سوريا والاستيلاء على ممتلكات لمغتربين سوريين تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بمنطقة القامشلي أقصى شمال البلاد.

وحل ثالثا كذلك تحقيق استقصائي أنتجته شبكة أريج "إعلاميون لأجل صحافة استقصائية عربية" وأعدته الصحفية التونسية جيهان نصري وأشرفت عليه حنان زبيس، ونشرته الجزيرة نت في 26 أغسطس/أب الماضي تحت عنوان "فلاحو القصرين بتونس و"سيرغاز" .. اتفاقية تأجير تهدر الحقوق والموارد".

ويكشف التحقيق عدم استجابة شركة " سيرغاز" التونسية التي تمثل شركة إيني الإيطالية لمطالب الفلاحين في تونس بزيادة سعر إيجار الأراضي التي يمر عبرها خط أنابيب الغاز القادم من الجزائر باتجاه إيطاليا، إلى جانب عدم التزامها بوعودها فيما يخص بعض مشاريع التنمية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وبعد 5 أيام من نشر الجزيرة نت للتحقيق أصدرت الرئاسة التونسية بلاغا مقتضبا ينص على إنهاء مهام منصف الماطوسي رئيس ومدير عام الشركة التونسية للأنبوب العابر للبلاد التونسية، ورئيس ومدير عام شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. ولم يتطرق البلاغ -الذي نشر على حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك- لأسباب الإقالة.

وفاز بالجائزة الذهبية تحقيق "رحلتي السرية لكشف الأطباء الذين يستغلون المرضى مثلي" للصحفي رمضان يونس. ويكشف حالات احتيال تقوم بها عيادات في روسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط تستهدف المرضى العرب وتروج لعمليات ومعالجات لمرضى التهاب الشبكية الصباغي باهظ الثمن ولا تجدي نفعا وفي بعض الأحيان تتسبب في مضاعفات تؤدي لضعف البصر أو العمى التام.

أما الجائزة الفضية فكانت من نصيب تحقيق "سجناء التدوير" للصحفي إيزيس قاسم (اسم مستعار). ويسلط الضوء على حالات 5 سجناء بمصر جرى تدويرهم من قضية لأخرى دون أن توجه لهم اتهامات بارتكاب وقائع محددة في ظل انتهاك حقوقهم كمتهمين. ويوثق التحقيق سعي النيابة العامة إلى الإدانة عوضا عن البحث عن الحقيقة.

وقد أعلنت نتائج المسابقة التي تعتبر الأهم بمجال صحافة الاستقصاء العربية في في ختام أعمال منتدى أريج السنوي الـ 16 الذي عقد على مدار 3 أيام وشارك فيه المئات من الصحفيين الاستقصائيين والخبراء والأكاديميين.