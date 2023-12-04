أمير قطر وأردوغان يبحثان التطورات بغزة ويوقعان 12 اتفاقية تعاون

ترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اجتماع الدورة التاسعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل.

وبحث أمير قطر مع الرئيس التركي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات المتخذة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقال أمير قطر، في تغريدة على موقع إكس، إن "الاجتماع فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الإستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة".

ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة. pic.twitter.com/ML0cebC8iy — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 4, 2023

اتفاقيات تعاون

وعقب الاجتماع، وقّعت تركيا وقطر، الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.

كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة، والمالية، والاستثمار والتجارة.

بدورهما، وقّع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره التركي هاكان فيدان "الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.