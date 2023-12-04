أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الاثنين- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب هجوم جيشه المستمر على قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اعتبر أردوغان أن نتنياهو دخل التاريخ بلقب "جزار غزة" وأضاف أنهم يعدون العدة لمحاكمته، ويقومون بتجهيز وإعداد الملفات القانونية اللازمة.

وبحسب الرئيس التركي فإن أنقرة لديها رؤية لبحث إستراتيجيات جديدة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية.

وأكد أردوغان أن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكا للفلسطينيين دوما، وتابع "الطريق إلى السلام في منطقتنا يمر عبر إقامة دولة فلسطين" منوها بأنهم مستعدون لتحمل جميع المسؤوليات ومنها "المشاركة بآلية الضامنين لتحقيق السلام".





مطالبة وتنبيه

وقبل نحو أسبوع، طالب أردوغان -في تصريحات له- الرأي العام الإسرائيلي بضرورة منع نتنياهو "المحاصر" من "إراقة مزيد من الدماء وإزهاق مزيد من الأرواح بهدف إطالة أمد حياته السياسية".

وأشار إلى أن نتنياهو يعرض أمن الإسرائيليين وجميع اليهود للخطر، عبر "تأجيج معاداة السامية" من خلال جرائم القتل التي ارتكبها في غزة.

كما اعتبر أردوغان -الأربعاء الماضي- أن العدوان الذي يتعرض له سكان غزة "أبشع الهجمات وأكثرها خسة في تاريخ البشرية".

يُذكر أنه وبعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، شنت إسرائيل غارات جوية وحربا برية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر 41 ألفا آخرين.