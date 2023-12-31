وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تشجيع ما وصفها بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم.

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية قال سموتريتش المعروف بتصريحاته المتطرفة إن غزة "لن تظل مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".

وتابع الوزير اليميني -الذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" المتطرف- إنه يتعين على تل أبيب إيجاد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة.

وأضاف سموتريتش "علينا البقاء في غزة لفترة طويلة، وأشجع على تغيير جذري في القطاع"، معربا عن رفضه أن تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة.

وقال إنه يؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش بشأن الاستيطان هناك.

وخلال حرب إسرائيل على غزة أطلق سموتريتش تصريحات مثيرة للجدل لاقت ردود أفعال رافضة ومستهجنة، مثل وصفه الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بالنازيين، ومطالبته بإنشاء مساحات أمنية عازلة حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها، ومطالبته أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بوقف موسم جني الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وينتمي سموتريتش إلى معسكر اليمين المتطرف الذي أطلق عدد من منتسبيه تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، ومن أبرزها حديث وزير التراث عميحاي إلياهو عن تأييده قصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.