هنية في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني: أكثر من 100 صحفي استشهدوا من أجل الحقيقة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في كلمة مسجلة وجهها للإعلاميين الفلسطينيين بمناسبة "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" الذي يصادف اليوم الأحد، إن أكثر من 100 صحفي ارتقوا شهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة وهم ينقلون حجم الجرائم والمجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

وقال هنية "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني لا يسعني إلا أن أوجه تحية فخر واعتزاز واقتدار لكل الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل نقل الصورة والحقيقة والبطولة والصمود لشعبنا ومقاومتنا ونقل حجم الجرائم والمجازر الوحشية والبشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني".

#شاهد | رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية للإعلامـيين الفلــسـطـينيــين في يوم الوفـــاء للصــحـفي الفــلــسـطـيني pic.twitter.com/1ArexDQ9FX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 31, 2023

وأضاف أن "أكثر من 100 صحفي ارتقوا شهداء في عدوان الصهاينة على غزة وهم في الميدان صورة وكلمة ممهورة بدم الشهادة والشهداء".

وتابع: "تحية لكم في الخالدين تحية لكم وأنت في الميدان تحية لكم وأنتم تؤدون الواجب وتقومون بكل ما يجب".

وبلغ عدد شهداء الصحافة في قطاع غزّة 106 شهداء بحسب إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، ارتقوا باستهداف الاحتلال الأطقم الإعلامية ومنازل الصحفيين.

تغطية صحفية | في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني: "106 صحفيًا وصحفية ارتقوا في غزة". pic.twitter.com/9eMST4VQ9D — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 31, 2023

كما قالت حركة حماس في بيان لها اليوم الأحد في هذه المناسبة إن "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني هو مناسبة وطنية مهمَّة، اعترافا وتقديرا لهؤلاء الأبطال الفدائيين، الذين وقفوا ويقفون اليوم، في معركة شعبنا البطولية (طوفان الأقصى)، وهم ملتحمون مع شعبهم في قطاع غزَّة".

وأشارت الحركة إلى أن الصحفيين "يعيشون آلامه وآماله وتطلعاته، ويتحمّلون ذات الوجع والضَّيم والقتل والتهجير، بسبب العدوان النازي المستمر، منذ ما يقارب 3 أشهر"، وذلك وفق ما نقل عنها المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت: "بات هذا الاحتلال النازي العدوّ الأبرز والأخطر على الصحافة والصحفيين في فلسطين، لأنَّهم كانوا الأداة الفاضحة والكاشفة لجرائمه وإرهابه وعدوانه، على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وقد نفذ عدد من الصحفيين العالميين في قطاع غزّة، والإعلاميين في المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وقفة -ظهر اليوم الأحد- بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن إسرائيل قتلت 106 صحفيين فلسطينيين وأصابت عشرات الصحفيين الآخرين، وقتلت العشرات من عائلات الصحفيين في محاولة لترهيبهم وإسكات صوتهم.

ويأتي إحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، في تقليد بدأ منذ العام 2010، بناء على قرار الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك لتكريم الصحفي الفلسطيني ودوره في نقل الرواية الفلسطينية في الصراع مع الاحتلال، وتعزيز قيم حرية التعبير.