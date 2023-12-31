هيئة حقوقية: تعرض أسرى بسجن عوفر للتسمم بسبب وجبات طعام فاسدة

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إنها رصدت تعرض عدد كبير من أسرى سجن عوفر لحالات تسمم، بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة.

وقالت الهيئة إن هذا ما أكده محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام، وفقا لصفحة الهيئة على فيسبوك.

وأضافت الهيئة أن إدارة السجون تتعمد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، ومن ضمنها إبقاؤهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا.

فضلا عن ذلك، فإن إدارة السجون تقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.