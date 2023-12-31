طبيب بمستشفى العودة: نعاني نقصا في كل شيء ولم نتلق أي إمدادات

قال أحد أطباء مستشفى العودة بمخيم جباليا (شمالي قطاع غزة) إنهم يعانون نقصا في كل شيء، مؤكدا أنهم لم يكونوا قادرين على مغادرة المكان لأي سبب خلال الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على المستشفى لمدة 18 يوما.

وأضاف للجزيرة أن قوات الاحتلال قنصت ممرضا واثنتين من العاملات داخل المستشفى خلال فترة الحصار، مؤكدا أن الوضع كان صعبا جدا، وأنهم لم يتلقوا أي إمدادات خلال هذه الفترة، لكنهم اعتمدوا على ما لديهم من إمكانات.

وأكد الطبيب أن المستشفى يعاني مشكلات، أهمها نقص الوقود والأكسجين، وهو ما يمثل عقبة أمام إجراء الولادات القيصرية، مشيرا إلى أنهم يجرون العمليات حاليا بالتخدير النصفي.

كما أكد أن المستشفى لم يتسلم أي وقود ولا مستلزمات طبية ولا أدوية منذ بداية الحرب، رغم أنهم استنفدوا جميع الأجهزة التي تستخدم في إجراء العمليات.