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صباح أمهات غزة في الحرب

DEIR AL-BALAH, GAZA - NOVEMBER 06: A Palestinian woman walks with her child among rubbles of buildings destroyed after Israeli attacks on Al-Maghazi refugee camp in Deir Al Balah, Gaza on November 06, 2023. ( Belal Khaled - Anadolu Agency )
أم تحمل طفلها في غزة (الأناضول)
31/12/2023-|آخر تحديث: 31/12/202306:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

لا شيء يضاهي جمال صباح يوم جديد مليء بالأمل والتفاؤل تحت سقف عائلي يبعث الدفء والطمأنينة لأفراده كل يوم.

وفي ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، كيف تتدبر الأم هناك معيشتها اليومية بعد 86 يوما من الحرب؟

EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinian women walk with children and belongings as they flee an area in the aftermath of an Israeli air strike in Rafah in the southern Gaza Strip on October 13, 2023. - Thousands of people -- Israelis, Palestinians and foreigners -- have been killed since Hamas militants attacked Israel from the Gaza Strip six days ago. Israeli strikes on the coastal enclave have killed more than 1,530 people since Saturday, including 500 children, according to the health ministry in Gaza. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

يوم جديد عادي تبدأه ربة البيت بتحضير مائدة فطور الصباح، أما في غزة فالأمهات النازحات يطبخن ما توفر من طعام بطرق بدائية.

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في صباح يوم عادي، الأمهات يجهزن أولادهن للذهاب إلى مقاعد الدراسة، أما في غزة فالأم تصبح على لم شمل أبنائها بين حي وشهيد بعد ليلة تحت القصف.

في صورة أخرى، تظهر أم تودع ابنها الذاهب للمدرسة، وفي غزة أم تودع نجلها الشهيد.

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الأم دائما ما تقوم على كل كبيرة وصغيرة في البيت من تغيير ديكور المنزل وأعمال منزلية أخرى، أما في غزة فالأمهات يقفن أمام ركام بيوتهن حائرات ينظرن إلى ما تبقى من معالم بيوتهن التي قصفتها نيران المحتل.

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في مشهد آخر، تقوم أم بالاعتناء بنفسها، وصنع جوها الخاص، في المقابل أمهات غزة يفتقرن لكل مقومات الحياة بسبب العدوان.

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المصدر : الجزيرة