شاهد.. كتائب القسام تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك 2″، في أثناء قيامها بمهمة استخباراتية في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام نشرت أمس السبت مشاهد مصورة لطائرة مسيرة أخرى من الطراز ذاته، قالت إنه تم الاستيلاء عليها في أثناء مهمة استخباراتية غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد هيكل الطائرة، وعلى أحد جوانبها ملصق عليه عبارات باللغة العبرية.

وأول أمس الجمعة، أعلنت القسام إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة أخرى، كانت في مهمة استخبارية بتل الزعتر شمال قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.