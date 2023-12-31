شاهد.. كتائب القسام تدمر آليات الاحتلال في مخيم البريج

عرضت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف مقاتلي القسام لدبابات الميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وفي وقت سابق، أعلنت القسام أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105″، كما استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام إن "مجاهديها استهدفوا قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة".

وفي السياق ذاته، استهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

كما دكّت مدفعية القسام تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.