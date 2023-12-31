الاحتلال يقتحم طولكرم بالضفة ويحاصر مستشفيين

أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت مدينة طولكرم من محورها الغربي مصحوبة بعدد من الجرافات وتوجهها إلى مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في المدينة، إضافة إلى حصار مداخل المخيم الرئيسية من الجهة الشمالية وشارع نابلس وحي النصر غربي المخيم، فيما تسمع أصوات لأعيرة نارية وانفجارات متتالية.

وهذا هو الاقتحام الرابع لطولكرم خلال أسبوعين، حيث كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن مخيم نور شمس شهد مواجهات دامية مع قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد 24 فلسطينيا.

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاقتحامات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت حتى اليوم 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.