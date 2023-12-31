الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة ويحاصر مستشفيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مصحوبة بالجرافات وفرق القناصة مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت متأخر من مساء أمس السبت مدينة طولكرم من محورها الغربي مصحوبة بعدد من الجرافات، وتوجهت لاقتحام مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في طولكرم، كما اقتحمت مخيم نور شمس، وسط انفجارات عنيفة واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

يشار إلى أن مخيم نور شمس شهد مواجهات دامية مع قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد 24 فلسطينيا.

وهذا هو الاقتحام الرابع للمخيم خلال أسبوعين، حيث كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/Pl6howocR0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

اقتحامات مستمرة

وفي سياق متصل، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنود والآليات مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتلت فرق القناصة أسطح مبان مطلة على المخيم، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد اقتحامها منزل الشهيد عمار أبو حسين وعددا من المنازل المجاورة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية عند مفترق مخيم الفوار بزعم محاولته دهس جنود على الحاجز العسكري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد عناصر الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح إثر تعرضه للدهس قرب مدخل المخيم ونقل إلى مستشفى في بئر السبع للعلاج.

ومنذ أسابيع ينفذ الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاقتحامات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت حتى اليوم 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.