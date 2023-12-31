الاحتلال ارتكب 1825 مجزرة بغزة منذ بدء العدوان

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر حتى الآن عن 28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا بينهم 9100 طفل، كما ارتكب 1825 مجزرة، منها ما كان بحق عائلات بأكملها، فيما يستمر القصف على مختلف أنحاء القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن هناك 7 آلاف مفقود، و56 ألفا و451 مصابا، و1.8 مليون نازح في القطاع نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية.

كما أشار الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إلى أن عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن حصيلة الشهداء بلغت 21 ألفا و672، والمصابين 56 ألفا و165 جريحا.

وأدت الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر إلى تدمير 70% من الأبنية في غزة، فضلا عن تدمير البنية التحتية بشكل يجعلها غير قابلة للإصلاح.

واستهدف القصف الإسرائيلي اليوم منازل مأهولة في دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبه، مما أدى لاستشهاد العشرات، منهم أطفال، كما أسفر قصف على حي الزيتون بمدينة غزة عن استشهاد حوالي 48 فلسطينيا.