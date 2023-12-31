إصابة 17 فلسطينيا في اقتحام الاحتلال مخيمات بالضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 وتدمير بنى تحتية، وسط تواصل حملة المداهمات التي يشنها الاحتلال تزامنا مع العدوان على غزة.

ونفذ الاحتلال اقتحاما واسعا في مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس، أسفر عن 15 إصابة، إضافة إلى اقتحام مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة حيث أعلن عن إصابتين، كما اقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، ومخيم الفوّار جنوبي الخليل.

ودمرت آليات الاحتلال البنية التحتية أثناء اقتحامها مخيمي طولكرم ونور شمس، ونشر الجيش قناصة فوق أسطح المنازل، ودهم عشرات المنازل.

واشتبك المقاومون الفلسطينيون مع جنود الاحتلال، واستهدفوا القوات الإسرائيلية برصاص وعبوات متفجرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت محيط مستشفيي ثابت الحكومي والإسراء التخصصي في طولكرم، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف ومنعتها من دخول مخيم نور شمس.

وأطلقت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال صاروخين وسط مخيم نور شمس، تسببت بإصابة شابين بجراح طفيفة ومتوسطة، وبأضرار مادية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العليا، كما نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

كما اقتحم الجيش الاحتلال فجرا مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

إصابات واعتقالات

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال اقتحام طولكرم ومخيمها قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وأوضحت أن أغلب الإصابات كانت بشظايا رصاص وحالات اعتداء بالضرب.

وشمالي الضفة، اقتحم الجيش مخيم عسكر بمدينة نابلس، وفقا لجمعية الهلال الأحمر، التي أفادت بتسجيل إصابتين بشظايا رصاص.

وجنوبي الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم الفوار جنوبي الخليل، وداهمت منزل الشهيد عمار أبو حسين الذي قتله الاحتلال بذريعة تنفيذ عملية دهس يوم الجمعة الماضي، أدّت إلى إصابة 5 جنود.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا الليلة الماضية، مما رفع عدد المعتقلين إلى 4876 معتقلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بالضرب والركل والدوس والختام بحركة بذئية.. جنود إسرائيليون يعتدون على عامل في محطة وقود قرب #الخليل في #الضفة_الغربية pic.twitter.com/JwZr19kum6 — blinx (@BlinxNow) December 31, 2023

اعتداء في محطة وقود

وفي مخيم الفوار جنوبي الخليل، اعتدى جنود إسرائيليون على عامل فلسطيني بمحطة وقود.

وانتشر اليوم مقطع فيديو يظهر الاعتداء الذي حدث أمس السبت، وفي الفيديو يظهر 3 جنود أحاطوا بالشاب وهو يرتدي زي موظفي الشركة، ثم أجبروه على الاستلقاء على بطنه.

وبينما كان ممدا دون أي مقاومة، عمد أحد الجنود إلى ركله عدة مرات في جنبه ويديه، فيما داس آخر على ظهره في طريق خروجهما من المكان، بينما ظل ثالثهم واقفا مصوبا بندقيته نحو الشاب، قبل أن يغادروا.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثّف الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 527 فلسطينيا وإصابة نحو 3800 بجروح.