إصابة إسرائيليَّين بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ

استشهد شاب فلسطيني -اليوم الأحد- قرب القدس المحتلة، بعد تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين في مستوطنة معاليه أدوميم، وذلك بعد يومين من عملية طعن أخرى جنوب القدس أسفرت أيضا عن إصابة إسرائيليين اثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المصابين جروحهم طفيفة، وأكدت أنها أطلقت النار على منفذ العملية، مما تسبب في قتله.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن المصابين بالعملية هما حارسا أمن.

ويوم الجمعة الماضي، أصيبت مجندة في حرس الحدود وحارس أمن إسرائيلي بجروح وصفت بما بين خطيرة ومتوسطة في عملية طعن عند حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة من مكان وقوع حادثة الطـــعـن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، والتي أدت لإصابة اثنين من حراس أمن الاحـــتـلال. pic.twitter.com/PP30XyHA2F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 31, 2023

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل إلى الحاجز بسيارته، وترجل منها، حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه، مما أدى إلى استشهاده.

وتأتي العملية في ذروة استنفار أمني تشهده الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس التي شهدت أكثر من عملية طعن وإطلاق نار في خضم الحرب على غزة المستمرة منذ نحو 3 أشهر.